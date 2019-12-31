وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النادي “الكتالوني” قد أجّل أي خطط لتعزيز خطوط الفريق للصيف القادم، حسبما نقل موقع “سبورت 360” الرياضي.

وأشارت “ماركا” إلى أن برشلونة يفكر في دعم خط الوسط، وذلك بالتزامن مع إمكانية رحيل فيدال وراكيتيش مع نهاية الموسم الحالي.

ومن بين المعلومات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيركز على تقييم وضع لويس سواريز في مركز الهجوم، مع حرص “البلوغرانا” على جذب لاعبين مهاجمين أمثال نجم الإنتر الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

كذلك سيكون هناك تقييم لمركز الظهير الأيمن، رغم وجود 3 لاعبين وهم: نيلسون سيميدو، سيرجي روبيرتو وموسى واجي.