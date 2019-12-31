ليبيا – قال مدير برنامج مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سلم السيوي إن الإشاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإحتماعي بشأن تخفيض العملة ووجود منحة لأرباب الأسر كانت سبب بتخوف المواطنين من بيع الدولارات.

السيوي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم ملاحظة بيع سعر الصرف بـ 3 دينار و 87 نتيجة لهذه الإشاعات، لافتاً إلى أن الموازي يعتمد بالدرجة الأولى عى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونفى التصريحات التي نسبت إليه بشأن صرف منحة أرباب الأسر 2019 الإضافية اليوم الثلاثاء، مشدداً على أنه لا يتم صرف أي مخصص إلا بصدور بيان رسمي من المصرف وتعميم ذلك على الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

كما علق على تأخر صرف منحة أرباب الأسر لعام 2019 قائلاً:”منحة الـ 2017 اقرت 400 دولار و جاءت سنة 2018 و كانت المنحة 500 دولار والـ 500 الأخرى الإضافية أقرت بناء على اجتماع بين الرئاسي ومصرف ليبيا و المؤسسة الوطنية للنفط و وزارة الاقتصاد كما أن إقرار الـ 500الإضافية لا يعني أن يكون هناك كل عام مبلغ إضافي فهو يعتمد على وضع الدولة و استقراراها وبناء على ذلك تم إقرار 500 عام 2019 دون وجود مبلغ إضافي، القيمة تحدد بناء على الوضع الاقتصادي”.