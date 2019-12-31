العراق – ذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون أنهم يتابعون الوضع عن كثب تحسبا لأي إجراءات انتقامية ردا على ضربات الولايات المتحدة على مواقع “كتائب حزب الله” لـ “الحشد الشعبي” في العراق وسوريا.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون تحدثوا لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، شريطة عدم نشر أسمائهم، إنه لا شك لديهم في أن الجماعة المسلحة التابعة لـ “الحشد الشعبي”، التي تعتبر متحالفة مع إيران، سترد بطريقة ما قد تؤدي إلى تصعيد جديد للتوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

ونقلت “رويترز” عن أحد المسؤول العسكريين قوله: “أعتقد أنهم (كتائب حزب الله) سيردون”.

بينما أكد مسؤول عسكري آخر أنه يوجد قلق من احتمال أن تقود الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية إلى دائرة من الأعمال الانتقامية.

وأوضحت مصادر “رويترز” أن القوات الأمريكية تنتظر في الوقت الراهن لترى ماذا ستفعل فصائل “الحشد الشعبي” وإيران نفسها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات “دفاعية” على 5 أهداف تابعة لـ “كتائب حزب الله” المنضوية تحت لواء “الحشد الشعبي” في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

بدوره، ذكر “الحشد الشعبي” أن الغارات الأمريكية استهدفت قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 25 من عناصره وإصابة 51 آخرين.

والاثنين، قال المبعوث الأمريكي المعني بالشؤون الإيرانية، برايان هوك، إن هذه الضربات كانت “رسالة واضحة” من قبل رئيس بلاده، دونالد ترامب، إلى إيران، و”مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات ضد مواقعها ومواطنيها”.

المصدر: رويترز + وكالات