وبحسب موقع “فوربس”، فإنه من المحتمل أن يجري إغلاق تطبيق “هانغ آوت” التابع لغوغل، وهو منصة للتراسل والتواصل، بحلول يونيو 2020، وذلك لأجل نقل المستخدمين صوب تطبيق جديد.

وأورد المصدر أن تطبيق غوغل الجديد سيحمل اسم “هانغ آوتس تشات آند ميت”، في يونيو المقبل، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة.

وفي تحول آخر، أكدت شركة “غوغل” أن خدمتها “غوغل كلاود برينت” التي تتيح الطباعة عن بعد، لن تظل مستمرة بعد 31 من ديسمبر 2020، وبالتالي، فإن على المستخدمين أن يجدوا بدائل لأنفسهم قبل حلول هذا التاريخ، مثل الاستعانة بنظام التشغيل Chrome OS أو الاستفادة من بعض التطبيقات المختصة في الطباعة.

وأطلقت الشركة خدمة الطباعة عن بعد في سنة 2010، حتى تتيح للمستخدمين أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن غوغل لاحظت أن الخدمة لم تعمل على النحو الذي كان مأمولا.

وتتجه غوغل إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية “فابريك”، في مارس 2020، علما إن مسألة الإيقاف كانت مرتقبة في العام المشارف على نهايته.

وفي سبتمبر 2020، ستوقف الشركة العالمية خدمة “غوغل هاير” التي كانت تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة في مسألة التوظيف، لكن منصة التقنية لم تكشف السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.