مكاسب في 7 بورصات عربية مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص

مكاسب في 7 بورصات عربية مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص

أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الاثنين، معززة بمكاسب الأسهم الكبرى لا سيما في قطاعات البنوك والعقارات مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص قبيل نهاية العام وبالتزامن مع صعود أسعار النفط.

وبحلول الساعة (11:57 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.89 بالمئة أو 61 سنتا إلى 68.77 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 0.57 بالمئة أو 35 سنتا إلى 62.07 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.63 بالمئة إلى 3954 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.9 بالمئة إلى 13937 نقطة مع عودة شراء المؤسسات الأجنبية والافراد المحليين.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.51 بالمئة إلى 6967 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنحو 0.01 بالمئة إلى 4894 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنسبة 0.38 بالمئة إلى 6271 نقطة.

وزادت بورصة قطر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 10450 نقطة مع ارتفاع أسهم “قطر الوطني” بنسبة 1.37 بالمئة و”صناعات” بنسبة 0.2 بالمئة و”وقود” بنحو 0.17 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1813 نقطة نتيجة ارتفاع أسهم “الإقبال للاستثمار” بنحو 1.16 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 1.06 بالمئة و”البوتاس العربية” بنسبة 0.49 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين هامشيا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1608 نقطة مستمدة الدعم من صعود أسهم “بتلكو” بنسبة 0.52 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.29 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.38 بالمئة إلى 5091 نقطة على وقع مكاسب أسهم الطاقة والبنوك يقودها “أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.01 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنحو 0.66 بالمئة.

بينما في المقابل، انخفضت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2769 نقطة مع هبوط أسهم “أرابتك” بنسبة 0.76 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.76 بالمئة و”العربية للطيران” بنحو 0.63 بالمئة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 0.8 بالمئة إلى 8345 نقطة بضغط هبوط بعض الأسهم الكبرى من بينها “أرامكو” بنحو 0.71 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 1.63 بالمئة إلى 3954 نقطة.

مصر: بنسبة 0.9 بالمئة إلى 13937 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.51 بالمئة إلى 6967 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 5091 نقطة.

قطر: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 10450 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1813 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1608 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.8 بالمئة إلى 8345 نقطة.

دبي: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2769 نقطة.

الأناضول