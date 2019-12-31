ليبيا – أكد المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية أحمد الدليمي رفض بلاده وإدانتها للتدخلات الخارجية في شؤون أي دولة عربية.

الدليمي شدد وفقاً لموقع قناة”ليبيا روحها الوطن” اليوم الثلاثاء على موقف العراق الداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام .

ودعا خلال جلسة طارئة للجامعة جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى أن تحتكم إلى الحوار الوطني البناء، حاثاً جميع الدول العربية لدعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار ودعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي.