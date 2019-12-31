وذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أن توديبو (20 عاما) سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22.4 مليون دولار).

وانضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019 قادما من تولوز الفرنسي، إلا أنه خاض فقط 5 مباريات مع بطل إسبانيا.

ويبتعد الروسونيري بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة 6 أشهر.

وتسعي إدارة نادي ميلان لوقف النتائج السلبية للفريق، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الكالتشيو منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.