الولايات المتحدة – كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن «مركبة المريخ 2020 روفر»، والتي سيتم اختيار اسمها الرسمي مطلع العام المقبل، قبل أن ترسلها ناسا في شهر فبراير المقبل إلى «مركز كينيدي للفضاء» في فلوريدا حيث سيتم تجميع أقسامها الثلاثة بالكامل.

ومن المقرر أن يتم إرسال المركبة الفضائية إلي قاع إحدي البحيرات الجافة علي سطح المريخ، حيث يعتقد العلماء بوجود وفرة من الرواسب التي يصل عمرها إلي ما يقرب من الـ 3.5 مليار سنة، ويأمل العلماء في أن تحمل هذه الرواسب أي أدله عن الحياة قديماً علي سطح المريخ، بحسب صحيفة «ناشيونال بوست» الكندية.

وقال نائب مدير مشروع «مركبة المريخ 2020 روفر»، مات والاس: “الحيلة رغم ذلك هي أننا نبحث عن مستويات ضئيلة من المواد الكيميائية منذ مليارات السنين على المريخ، سوف تجمع «مركبة المريخ 2020 روفر» ما يصل إلى 30 عينة من التربة لإعادتها إلى الأرض بواسطة مركبة فضائية مستقبلية تخطط لها ناسا.

وأضاف والاس: “بمجرد أن يكون لدينا مجموعة كافية من العينات سنرسلها إلي الأرض، وسنبدأ مهمة أخرى نأمل أن يتم إطلاقها في عام 2026″، وأوضح والاس أنه لم يسبق للبشر إعادة عينات الرواسب من المريخ.

وأكد والاس، أن النتائج ستكون مهمة للمهام البشرية المستقبلية علي كوكب المريخ، بما في ذلك القدرة علي صنع الأكسجين علي سطح المريخ، حيث تحمل «مركبة المريخ 2020 روفر» معدات قادرة علي تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون المنتشر علي كوكب المريخ، إلي أكسجين صالح للتنفس.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي هو البلد الآخر الوحيد الذي نجح في الهبوط على كوكب المريخ، بينما نجحت وكالة الفضاء الهندية والأوروبية في إطلاق مركبة فضائية حول الكوكب.

وكالات