بلجيكا – أجرى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استفتاء لاختيار أفضل لاعب بلجيكي في العام 2019، وذهبت الجائزة لإيدن هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني ليكون اللقب من نصيبه للمرة الثالثة على التوالي.

وأسهم لاعب تشيلسي السابق خلال عام 2019، في تأهل منتخب بلاده لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، كما كان عنصرا أساسيا في تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي.

وانتقل هازارد البالغ 28 عاما من تشيلسي إلى صفوف “الملكي” الصيف الماضي، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.

لم يقدم هازارد المستوى المأمول منه، بعدما تعرض لإصابتين قويتين، مسجلا هدفا وحيدا وصنع 4 في 13 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن.

وسيغيب النجم البلجيكي عن بطولة السوبر الإسباني في السعودية الشهر المقبل، بداعي الإصابة في الكاحل الأيمن، حيث سيلعب ريال مدريد مع فالنسيا في نصف النهائي، وحال تأهله إلى المباراة النهائية سيلتقي الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات