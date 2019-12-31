واشنطن – صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية مساء الاثنين بأنه يجب على روسيا والصين ألا تجري مناورات بحرية مع إيران، بل أن تفرض عقوبات على طهران.

وقال المصدر: “ليس هذا هو الوقت المناسب للحكومات لإجراء أي مناورات عسكرية مع هذا النظام )الإيراني). نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لفرض عقوبات على القيادة الإيرانية لانتهاكاتها في حقوق الإنسان”.

وبدأت المناورات المشتركة للقوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية تحت اسم “حزام السلامة البحرية”، يوم الجمعة، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وتم الانتهاء منها في 30 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي