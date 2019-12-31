ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أهمية الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السراج خلال الآونة الأخيرة، مبيناً أن تلك الاتفاقيات تهدف لحماية المصالح التركية والليبية في المتوسط على حد زعمه.

جاء ذلك في رسالة نشرها أكار اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية وفقاً لوكالة “الاناضول”.

ولفت إلى أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وحكومة السراج واتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين مطابقة للقوانين الدولية على حد زعمه.

كما شدد على أن بلاده ستواصل بخصوص القضية القبرصية والأوضاع الراهنة في شرق المتوسط، الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القوانين الدولية.