الولايات المتحدة – تسيطر دوما على عقول الناس فكرة مفادها أن ارتفاع ضغط الدم، مرض قاتل، ويربطه الكثيرين بإمكانية حدوث قصور في القلب ووظائفه، لكن باحثين يؤكدون أن في ذلك الكثير من الخرافات والأساطير.

ورصد مركز “كليفلاند كلينك” الصحي الأمريكي أبرز تلك الخرافات التي يتم تداولها عن ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما ذكره الباحث الأمريكي لوكي لافين.

وجاءت على النحو التالي:

1- دوما ما يرتبط ضغط الدم مع معدل ضربات القلب:

وقال لافين: “مثلا إذا كانت تعاني من الجفاف أو النزيف أو التهاب شديد، ستجد أن ضغط الدم ينخفض ومعدل ضربات القلب يزداد بوتيرة سريعة”.

2- عندما يكون الشخص طبيعيا يكون ضغط دمه ومعدل ضربات قلبه “واحد”:

بالعكس تماما، دوما ما يختلف قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لكن هناك خط في القياس بين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يختلف من شخص لآخر، لذلك ينبغي عليك أن تعرف الخط الخاص بك وتضبطه مع طبيبك، وعند اختلال هذا الخط تبدأ في استشارته.

3- انخفاض النبض أو ضغط الدم دوما ما يشير إلى وجود مشكلة:

لا يمكن أن تقاس صحة الشخص بتلك الطريقة، بل يتم قياسه بشعور الشخص، فإذا كان الشخص يشعر بالوهن والضعف مع انخفاض ضغط دمه أو معدل ضربات قلبه، فهذا يشير إلى وجود خطر، أما التركيز مع الأرقام فليس له أي نفع.

4- ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة من ارتفاع معدل ضربات القلب:

رغم أن تلك حقيقة، لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي للإصابة بالسكتات القلبية والدماغية وله أثار جسدية سلبية بالغة على الأوعية الدموية، ولكن ارتفاع معدل ضربات القلب ينطوي على خطورة بالغة أيضا، خاصة وأنها قد تؤدي إلى ما يطلق عليه “الموت المبكر للقلب”.

​5- متى تجري قياس ضغط الدم أو معدل ضربات القلب:

يجري الكثيرون قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بصورة متكررة يمكنها أن تكون سببا في الإصابة بالذعر والريبة طوال الوقت، لكن الخبراء ينصحون بأن هذا ليس بالأمر الجيد، ويمكن تثبيت توقيت متكرر لقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من مصدر موثوق، وأن تحرص خلال فترة الحصول على القراءات أن تكون في وضعية راحة ثابتة في كل مرة.

6- معدل ضربات القلب السريعة تقصر العمر:

رغم أن تلك قد تكون معلومة حقيقية، لكن بداخلها أيضا معلومات غير صحيحة تماما، خاصة وأن من يمارس الرياضة تزداد ضربات قلبه، ولكن رغم ذلك تقيه الرياضة من الوفاة المبكرة، لأن ضربات القلب المتسارعة بفعل الرياضة تقوي عضلة القلب وتحافظ على صحتها.