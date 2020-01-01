اليابان – قاد النجم الإسباني المخضرم أندريس إينيستا فريقه فيسيل كوبي إلى اللقب الأول في تاريخه، بإحرازه كأس إمبراطور اليابان لكرة القدم على حساب كاشيما أنتلرز بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء.

وحسم فيسيل كوبي المواجهة بهدفي تومويا إينوكاي بالخطأ في مرمى فريقه ونورياكي فوجيموتو في الدقيقتين 18 و38.

ويلعب إلى جانب إنييستا في الفريق الياباني، المخضرمين الآخرين، الإسباني دافيد فيا، والألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فرمايلن.

وحصد النادي الذي تأسس عام 1966 وانتقل إلى مدينة كوبي في 1995 لقبه الأول أمام 68 ألف متفرج، معوضا الاكتفاء بالمركز الثامن في الدوري المحلي.

وكان إينيستا البالغ 38 عاما، قد أحرز 32 لقبا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، بينها 9 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبي كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة اليوم، هي الأخيرة في مسيرة الإسباني فيا (38 عاما)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني (59 هدفا في 98 مباراة دولية).

وأقيمت المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي الجديد في طوكيو الذي سيستضيف افتتاح وختام الأولمبياد المنتظر الصيف المقبل والألعاب البارالمبية، بالإضافة إلى منافسات ألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم.

وافتتح الملعب في 20 نوفمبر الماضي، لكنها المرة الأولى التي يستضيف فيها حدثا رياضيا رسميا.

المصدر: أ ف ب