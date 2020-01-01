الصين – أعلن علماء آثار صينيون، عن اكتشاف 220 جنديا إضافيا ضمن ما يعرف بـ”جيش الطين” المشهور عالميا بعد حفريات شاقة دامت عقدا من الزمن.

وعمل العلماء في ضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ، منذ عام 2009، الذي يغطي مساحة بنحو 500 ألف متر مربع، والمليء بمجموعة واسعة من القطع الأثرية عثر العلماء على قطع من الفخار والبرونز واليشم، وكمية صغيرة من الذهب والفضة والحديد، بالإضافة إلى عدد جديد من الجنود ينضم إلى “جيش الطين” أو كما يعرف أيضا بـ”جيش التيراكوتا”.

ووسط هذه القطع الأثرية المحفوظة جيدا، بما في ذلك الأقواس المتشابكة والسيوف الذهبية وأشياء تستخدم يوميا مثل الملاعق والأطباق وغيرها، اكتشف العلماء أيضا أول جمل ذهبي يعثر عليه في الصين.

وربما توفر الدراسات اللاحقة حول الاكتشاف الأخير (الجمل الذهبي)، معلومات مهمة حول التجارة بين الغرب والإمبراطورية الصينية التي سبقت طريق الحرير.

ويقول العلماء إن العقد الماضي كشف عن نحو 220 تمثالا فخاريا و12 حصانا من الفخار، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة والآثار المعمارية التابعة لضباط عسكريين لم يسبق لها مثيل.

المصدر: RT