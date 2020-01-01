إيران – أعلن المدير التنفيذي لشركة “بارس” المشغلة لحقل بارس الجنوبي في الخليج العربي، عن اكتمال عمليات مد جميع خطوط الأنابيب البحرية بحقل الغاز الأضخم بالعالم والمشترك بين إيران وقطر.

وأوضح المسؤول في تصريح، اليوم الأربعاء، أن الخطوط البحرية تشمل الخطوط الرئيسية والمنصات، وتلك المتعلقة بسلسلة الإنتاج وحتى معالجة الغاز الحامض.

وأشار إلى أن مد الأنابيب البحرية للقسم الثاني من المراحل التطويرية رقم 13 و14 و22 وحتى 24 في حقل بارس الجنوبي بهدف إرسال الغاز للمصافي باليابسة، معلنا عن تدشينها قبل 20 مارس المقبل.

المصدر: RT