الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا في الربع الثالث من العام

الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا في الربع الثالث من العام

السعودية – أظهرت بيانات حكومية انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.46% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، جراء تأثره سلبا بهبوط إنتاج النفط.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، إلى أن ناتج القطاع النفطي تراجع بنسبة 6.43%، لكن ناتج القطاع غير النفطي سجل نموا نسبته 4.33% بقيادة نشاط القطاع الخاص.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد السعودي 0.19% في الربع الثالث على أساس فصلي.

وتأتي البيانات بعد أن خفضت الحكومة السعودية في ميزانيتها توقعات النمو الاقتصادي من 0.9% إلى 0.4% في 2019، مع تضرر النمو جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول “أوبك+”.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في 2020.

وأظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39% بفعل انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.52%.

وهبط ناتج قطاع البترول والتكرير 6.11%، ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4%. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وجاء النمو في الربع الثالث من تجارة الجملة والتجزئة، التي زادت 8%، بينما نما قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 6.28%.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في 2020.

المصدر: رويترز