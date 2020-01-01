ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء جسر العبور من على وادي القطارة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة له.

الثني أطلع في حفل إفتتاح بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على أعمال الصيانة التي تمت على الجسر وسلامتها وكذلك عبارات تصريف المياه أسفل الجسر التي تضمن مرور مياه الأمطار من وادي القطارة باتجاه البحر.

وأثنى رئيس الحكومة المؤقتة على المجهودات المبذولة في سبيل تسهيل عمليات التنقل للمواطنين وضمان سلامتهم على الطرقات العامة.

هذا ورافق الثني في حفل الافتتاح رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر.

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