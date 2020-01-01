ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو الؤتمر العام منذ عام 2012 منصور الحصادي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن الجامعة العربية عاجزة وفي ورطة خاصة بعد ما وصفه بـ””ثورات الربيع العربي” وقد طلبت منها حكومة الوفاق سابقا الاجتماع لإدانة ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى طرابلس) لكنها لم تستجب لذلك.

الحصادي وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء تساءل:” كيف يكون للجامعة دور إيجابي ومعظم الأنظمة العربية تمارس العنف والاستبداد والقمع والدكتاتورية ولا قيمة عندها لحقوق الإنسان وحريته؟!”.

واختتم الحصادي تصريحاته قائلا :”لن يكون للجامعة العربية دور ما دام حكام العرب لا يأتون بإرادة حقيقية من شعوبهم وأن بعض الدول العربية بياناتها مع الشرعية فى ليبيا وسلاحها مع مليشيات حفتر، فكيف يكون لها دور إيجابي؟!”.