سعيد وفي كلمة له بمناسبة العام الجديد أمس الثلاثاء نقلها التلفزيون التونسي قال: “تم السعي في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سواء حقنا للدماء لأن ما يؤذيهم يؤذينا وما يفرحهم يفرحنا”.

واختتم الرئيس التونسي حديثه بشأن ليبيل قائلاً :” كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية دون نهاية”، داعيا إلى الانتقال من الشرعية الدولية إلى شرعية ليبية ليبية تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا.