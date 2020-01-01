العراق – اكد الرئيس العراقي برهم صالح، مساء امس إن “العراق يتعرض لتحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه”.

وذكر في بيان صحفي، أن “محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد تعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية”.

وأضاف أن “الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربا لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها”.

وأشار إلى أن “هذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافا لأي طرف آخر”.

وتابع برهم صالح “واجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة، ومن واقع الحرص على الأمن العام ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة ومقترباتها وعدم تصعيد الموقف”.

وختم بيانه بالقول “نؤكد على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة، بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات”.

المصدر: RT