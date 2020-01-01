ليبيا – إدعى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن الجميع كان ينتظر من الجامعة العربية قرارات وبيانات إدانة لما وصفه بـ”العدوان الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بعد تسعة أشهر من الحرب.

الرعيض وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء زعم أن ما وصفها بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) تشن هجومها على العاصمة بدعم من بعض الدول العربية التي تحاول فرض نظام عسكري دكتاتوري في ليبيا وهي نفسها تحاول عرقلة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.