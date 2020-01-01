ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء كلا من عضو الرئاسي أحمد معيتيق،محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وعدد من المستشارين والخبراء في مجال النفط.

مجلس الدولة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن اللقاء يأتي في إطار متابعة أوضاع قطاع النفط وآليات تطويره بما يضمن تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سيتم إحالتها إلى المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها.