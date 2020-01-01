تونس – تستعد تونس لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، بدل الكويت التي ستغادر هذا المقعد الذي شغلته عامي 2018 و2019.

وإلى جانب تونس تستعد 4 دول أخرى للدخول إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وفازت تونس في يوليو الماضي بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.

ويتكون المجلس من 15 عضوا، 5 منهم دائمون ويملكون حق استخدام الفيتو (النقض) وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين يجري انتخابهم كل سنتين.

وتغادر الكويت مقعدها بعد أن أمضت عامين في أروقة مجلس الأمن الدولي أدت خلالهما دورا فاعلا لصالح القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

المصدر: وكالات