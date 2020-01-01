إسبانيا – أفاد موقع “le10sport” الفرنسي، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي.

وذكر الموقع، أن إدارة الفريق الإسباني تواصلت مع ممثلي ماني، تمهيدا لضم المهاجم السنغالي البالغ 27 عاما، مشيرا إلى أن المدير الفني لنادي ريال، الفرنسي زين الدين زيدان، تحدث بالفعل مع ماني، وأخبره برغبته في ضمه لفريقه.

وأوضح الموقع، أن الريال يسعى للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع هداف من الطراز العالمي، لمساندة الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم، وذلك في ظل احتمال رحيل، الثنائي الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خامس رودريغيز، عن الفريق الملكي خلال الأشهر المقبلة.

وستكون مهمة الريال معقدة جدا في التعاقد مع ماني، بحكم أن السنغالي يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي ليفربول، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى العام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، سجل 100 هدف خلال العام 2019، وهو أسوأ رقم له خلال العقد الماضي، وذلك بعد رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات