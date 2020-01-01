إسبانيا – كشف تقرير فرنسي مفاجأة بخصوص مستقبل بعض نجوم ريال مدريد الإسباني مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة “le10sport” الفرنسية، فإن الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو قد يصبحان من ضمن الراحلين عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري لإفساح المجال للميرينغي للاعتماد على لاعبين جدد.

وأكدت الصحيفة بأن ريال مدريد، بقيادة مديره الفني، الفرنسي زين الدين زيدان، يسعى لإعادة بناء الفريق خلال الفترة المقبلة وتعزيزه بلاعبين شباب، مما سيؤدي إلى رحيل عدد من لاعبي الفريق الحاليين.

وكان الموسم الماضي للريال كارثيا، إذ خرج منه النادي الملكي دون ألقاب، وبدا أن مستوى بعض النجوم القدامى لن يعود إلى سابق عهده، حين توجوا بالثلاثية التاريخية (التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي)، وفي مقدمتهم، مودريتش، ومارسيلو، اللذان باتا بديلين في الفترة الأخيرة، للثنائي الشاب، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي فيرلاند ميندي.

وأشار التقرير إلى أن عقد مودريتش ينتهي مع الريال بنهاية الموسم الجاري، والأقرب عدم تجديده، بينما قد يلتحق مارسيلو بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

المصدر: وكالات