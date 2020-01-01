وذكرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي اشترطت الحصول على 10 ملايين يورو من أجل انتقال الأورغوياني إدينسون كافاني إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى مفاوضات تجري حاليا بين باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد على أعلى مستوى من أجل إتمام الصفقة، التي يرغب فيها مدرب النادي الإسباني دييغو سيميوني، حسبما ذكرت “آس” الإسبانية.

وتبدو صفقة انتقال كافاني في المتناول بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد، خصوصا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى النادي رغم العروض التي تلقاها من جهات أخرى.

ورحب كافاني بالاهتمام الذي وضعه فيه سيميوني لتدعيم الهجوم في أتلتيكو مدريد، إذ سيلعب إلى جانب ألفارو موراتا وجواو فيليكس.

ويعاني أتلتيكو مدريد عجزا في التهديف خلال هذا الموسم، مما يجعله يسعى إلى تدعيم الخط الهجومي.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال إتمام صفقة الانتقال في يناير الجاري، إذ يفضل باريس سان جرمان ذلك، بدلا من فقدان خدمات الاعب مجانا الصيف المقبل حيث سينتهي عقده رسميا مع النادي.