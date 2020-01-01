فلسطين – اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الفلسطينيين أصبحوا “قاب قوسين أو أدنى” من القدس، مشيرا إلى أن “الثورة” التي انطلقت منذ 55، حينما تأسيس حركة “فتح”، مستمرة.

وأوقد عباس، مساء اليوم الثلاثاء، شعلة الانطلاقة الـ 55 لحركة “فتح” و”الثورة الفلسطينية المعاصرة”، في مراسم جرت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، والمركزية لحركة “فتح”، والمجلس الثوري، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل.

وهنّأ عباس، في كلمة ألقاها قبيل إيقاد شعلة الانطلاقة، الفلسطينيين بمناسبة الذكرى الـ55 لانطلاقة “الثورة الفلسطينية المعاصرة” وحركة “فتح”، وبالعام الميلادي الجديد، وبأعياد الميلاد المجيدة.

واعتبر أن “الثورة” التي انطلقت عام 1965 متواصلة وستستمر حتى “تحقيق النصر”، وقال: “الكثير توقع لنا أن ننتهي في اليوم الأول أو العام الأول، والكثير من المؤامرات جرت ضدنا، لكن كنا نخرج من تحت الرماد ونستمر، وها نحن مستمرون وقاب قوسين أو أدنى من القدس إن شاء الله”.

المصدر: وفا