انجلترا – وضع رجل متحول جنسيا مولودا، بعد حصوله على حيوانات منوية من متبرعة أنثى متحولة جنسيا في بريطانيا، بعد توصيات الأطباء بإمكانية حدوث ذلك.

وكان الأطباء قد نصحوا روبن شارب، 39 عاما، بإمكانية حمله، لأنه لا زال يحمل رحما ومبيضين، حيث تحول إلى رجل قبل 12 عاما، وتعاطى الهرمونات التي ساعدته في نمو شعر الوجه وخشونة صوته، وإضفاء ملامح ذكورية على شكله.

يعمل شارب مصور زفاف، ويعيش في برايتون، وكان يشعر “بعدم الاكتمال” لانتظاره طفلا مدة 6 سنوات، وقد صرح لصحيفة صنداي ميرور: “لم يكن الأمر هو اليأس من تجربة الحمل، أو الوضع، وإنما كانت الرغبة بالحصول على طفل، وكان لدي كل ما يلزم لذلك”.

توقف عن تعاطي دواء التستوستيرون الخاص به، حتى يتمكن من الخضوع لعلاج الخصوبة عندما يحين الوقت، وبعد سنوات، قابل شريكه جاي، 28 عاما، الذي يعرف نفسه بأنه ليس ذكرا ولا أنثى، وحينها أدرك أنه بحاجة لطفل، يتابع شارب لصنداي ميرور: “بعد بضعة أشهر من لقاء جاي، بدأت أشعر بالتوتر، حينما أصبحت أخطط لإنجاب طفل، وكانت مرحلة الإعداد لذلك 3 سنوات. وحينما تحدثت مع جاي كان منفتحا لقبول الفكرة”.

وبدأ الشريكان عملية محاولة الإنجاب، بمراقبة هرمونات ومستوى خصوبة شارب، وعلى الرغم من أن إحدى الصديقات عرضت حمل الطفل إذا لزم الأمر، إلا أن شارب رأى أن يحمل الطفل بنفسه. قائلا: “لقد استيقظت صباح اليوم التالي، وبدأت الدورة الشهرية للمرة الأولى منذ 6 سنوات، كان ذلك بمثابة ارتياح شديد بالنسبة لي، حيث يعني إمكانية عملية التخصيب بالتلقيح داخل الرحم”.

حصل شارب على الحيوانات المنوية من متبرعة متحولة جنسيا، تعرف عليها عبر “فيسبوك”، بعد أن أعلن عن حاجته لمتبرع بالحيوانات المنوية.

وافقت المتبرعة، وبدأوا رحلة علاج الخصوبة التي تكلف 7860 دولارا لثلاث دورات من العلاج، لم تنجح الأولى، لأن حقنة الخصوبة التي حصلت عليها شارب، جعلت جسمه يفرز 6 بويضات، ما يعني إمكانية أن يحمل بـ 6 أطفال!

ومع تقليص العدد تمكن شارب من الحصول على جنين، ووضع شارب طفله عن طريق الولادة القيصرية، ومعلقا على التجربة قال روبن شارب: “لقد استغرق الأمر 6 سنوات للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن لدي الآن طفل وهو هدفي الأساسي. الآن أحس أنني قد اكتملت”.

المصدر: سكاي نيوز