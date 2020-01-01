ليبيا – حذر مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علاء رشدي من خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا.

السفير علاء أشار في كلمة له في إجتماع جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية إلى أن التحركات التركية الأخيرة ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها،مُحذراً من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد الوفد المصري على ثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.

كما أكد الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية أخذاً في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.