ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاربعاء وزير خارجية الوفاق المفوض محمد سيالة الذي استعرض أمامه آخر مستجدات جلسة جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين غير الدائمين في دورته غير العادية التي انعقدت أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

معيتيق أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية المنحاز لما وصفها بـ”الشرعية” وعلى دعم الجامعة للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

ومن جهته، أكد سيالة تواصله مع وزراء خارجية دول المغرب العربي والدول العربية بشأن عدم التعامل مع الأجسام التي وصفها بـ”غير الشرعية” التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات.