إسبانيا – فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 باستفتاء صحيفة “ماركا” الإسبانية، وجاء خلفه نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وأضاف ميسي الجائزة الجديدة إلى خزينته لعام 2019، المليئة بالأرقام القياسية، حيث فاز الساحر الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من “الفيفا”، والكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”، بالإضافة للتتويج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

كما أعلنت الرابطة الدولية للصحافة الرياضية “AIPS” أول أمس، عن فوز ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2019 بحسب الاستفتاء الذي شارك به 331 صحفيا من 102 دولة.

ويشهد استفتاء “ماركا” السنوي، تصويت الجمهور على اللاعب الأفضل خلال العام من قائمة تضم 100 لاعبا.

وجاءت ترتيب أول 10 لاعبين في التصويت كالتالي:

1- ميسي (برشلونة) 59%

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 10%

3- فيرجيل فان دايك (ليفربول) 8%

4- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 7 %

5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 6%

6- ساديو ماني (ليفربول) 4%

7- فرينكي دي يونغ (برشلونة) 2%

8- محمد صلاح (ليفربول) 2%

9- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) 1%

10- أليسون بيكر (ليفربول) 1%

المصدر: وكالات