ليبيا – زعم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن أنقرة أفشلت جميع المخططات التي كانت تريد إقصاءها في شرق المتوسط، مشددا على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط ما وصفها بـ”المكائد” التي تستهدفها.

أوقطاي وخلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة “الأناضول” في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:” مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد”، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازمة.

وأكد أن محتوى مذكرة التفويض لإرسال جنود إلى ليبيا يتيح كل شيء بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري، معربا عن أمله أن يؤدي ذلك دورا رادعا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح.

وشدد نائب الرئيس التركي أن الاتفاق مع ليبيا يصب في مصلحة المنطقة أيضا وهو مشروع سلام، متابعا: “أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا”.

أوقطاي إختتم تصريحه بالقول:”أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا”، موضحا أن أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها.