مصر – تصدر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، استفتاء موقع RT على أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية.

ونال صلاح، 1700 صوت، مقابل ألف صوت لمنافسه الجزائري، رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي، الذي اكتفى بمركز الوصافة، بينما حل السنغالي، ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول، في المركز الثالث، بحصوله على 542 صوتا.

يذكر أن المنافسة على أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، انحصرت بين صلاح، ومحرز، وماني، وسيكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” رسميا عن هوية الفائز في حفل تستضيفه مدينة الغردقة المصرية، في السابع من الشهر الجاري.

المصدر: RT