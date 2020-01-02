كوريا ج – أعلنت شركة سامسونج أنها ستعرض خمسة مشاريع تجريبية مبتكرة من حاضنتها للأفكار الداخلية C-Lab Inside بالإضافة إلى منتجات من أربع شركات ناشئة تشارك في برنامج C-Lab Outside خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، وهو أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم.

وقال انكوك هان Inkuk Hahn، نائب الرئيس ورئيس مركز الإبداع والابتكار في شركة سامسونج للإلكترونيات: ندعم بشكل نشط C-Lab لإنشاء منتجات تعكس أحدث اتجاهات السوق وطلبات العملاء ونعرض المشاريع المتميزة والشركات الناشئة من C-Lab Inside في مختلف المعارض العالمية.

وتعمل حاضنة سامسونج للأفكار الداخلية C-Lab Inside، التي بدأت في عام 2012، على تطوير أنواع جديدة ومبتكرة من المنتجات باستخدام أحدث التقنيات وتغذي الأفكار المبتكرة من موظفي سامسونج، ويهدف الكثير منهم إلى استخدام تقنيات جديدة لمعالجة حالات الاستخدام المحددة أو الاحتياجات الصحية وفق البوابة التقنية.

وتركز مشاريع C-Lab Inside التجريبية الجديدة التي سيكشف عنها لأول مرة هذا العام على أسلوب حياة مريح وصحي، والتي تشمل نافذة داخلية صناعية تهدف إلى محاكاة الضوء الخارجي الحقيقي، وأداة تهدف إلى مراقبة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح افتراضية يمكنها استخدام الكاميرا الأمامية للسماح للناس بالكتابة، وقلم تمييز ذكي يعمل على ترقيم النصوص، بالإضافة إلى أدوات الروبوت ومسح فروة الرأس.

وكالات