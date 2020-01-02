مصر – أصبح الفنان المصري أحمد السقا اكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولكنه رغم ذلك لا يحب التعامل مع هذه المواقع.

السقا قال إنه يسعد كثيرا بالتعليقات التي تشيد به، ولكنه في نفس الوقت ينزعج جدا من التعليقات التي تسبه وتوجه إهانة لأسرته.

الفنان المصري حكى أنه تعرض ذات مرة لموقف صعب جدًا، عندما شتمه أحد متابعيه، واستمر في ذلك لأيام، دون أن يعرف السبب.

السقا بعد ذلك لم يجد حلا إلا الوصول لعنوان هذا الشاب، وفاجأة بزيارة في منزله في الفجر، وسقط الشاب مغشيا عليه من الصدمة، ووقتها عرف أن والده يعمل في التربية والتعليم، فطالبه بتربية ابنه بشكل أفضل.

فنان الأكشن أشار، خلال حواره ببرنامج «IT IS SHOW TIME» الذي تقدمه زوجته “مها الصغير”، إلى أنه أصبح أكثر فهما لمواقع التواصل، ولكنه مازال يتأثر بأي كلمة سلبية في حقه.

ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي يجمع أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعدمت انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ويشاركه في البطولة منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

وسائل اعلام مصرية