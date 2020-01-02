أوامر بتسليم الأموال المستولى عليها في عدن للتحالف العربي

أوامر بتسليم الأموال المستولى عليها في عدن للتحالف العربي

اليمن – ذكر موقع “المشهد اليمني” أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي،أمر بتسليم الأموال التي استولى عليها أتباعه من ميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن لقيادة التحالف العربي.

ونقل الموقع عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، قوله إن الزبيدي وجه أتباعه بتسليم الحاويات والأموال إلى قيادة التحالف العربي في عدن.

وأشار هيثم، إلى أن توجيهات الزبيدي بتسليم التحالف الأموال تأتي في إطار التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ “اتفاق الرياض”، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف العربي، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت ميناء الحاويات في عدن، واستولت على 18 مليار ريال يمني عائدة للبنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين نقلوا تلك الأموال من الحاويات إلى أحد المعسكرات في جبل حديد بمنطقة خور مكسر.

المصدر: “المشهد اليمني”