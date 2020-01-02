إسرائيل: الغارات الأمريكية على حلفاء لإيران في المنطقة قد تحدث تحولا

إسرائيل: الغارات الأمريكية على حلفاء لإيران في المنطقة قد تحدث تحولا

إسرائيل – رجح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال عميكام نوركين، أن الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق، “قد تحدث تحولا استراتيجيا في المنطقة”.

وقال نوركين، أثناء مشاركته أمس الثلاثاء في مؤتمر التوقعات لعام 2020، إن تلك الغارات الأمريكية “تكمن في طياتها فرص لحدوث تحول”، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي “مكان”.

كما تطرق الجنرال إلى الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل خارج حدودها في المنطقة، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على “منع نقل شحنات أسلحة مخلة بالتوازن ومنظومات صاروخية تشكل تهديدا لإسرائيل”.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ “كتائب حزب الله” في العراق، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل الموالي لإيران.

المصدر: مكان