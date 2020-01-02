إيطاليا – لم يتخل إنتر ميلان بعد عن خططه، بشأن التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، يريد إنتر ميلان لاعب وسط صاحب جودة وشخصية، ومميز في إحراز الأهداف، لذلك يظل فيدال هو الخيار الأول لدى النيراتزوري.

ورغم ممانعة برشلونة التخلي عن لاعبه، لكن إنتر يواصل الضغط على النادي الكتالوني لحسم الصفقة.

وفي سياق متصل، يعتزم إنتر ميلان تحويل إعارة ستيفانو سينسي من ساسولو إلى انتقال نهائي، خلال الشهر الحالي، حسبما ذكر نفس المصدر.

وكان سينسي أحد اللاعبين المطروحين على طاولة برشلونة، في الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

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