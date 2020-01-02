استقالة دوداميل من تدريب منتخب فنزويلا

استقالة دوداميل من تدريب منتخب فنزويلا

فنزويلا – قدم مدرب منتخب فنزويلا لكرة القدم رافاييل دوداميل استقالته من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيعلن الحارس لسابق استقالته رسميا الخميس في رسالة مفتوحة يشرح فيها أسبابها، وبحسب الصحف البرازيلية، سينتقل دوداميل لتدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الباحث عن بديل لمدربه السابق فاغنر مانشيني.

واستلم دوداميل البالغ 46 عاما مهامه في الأول من أبريل 2016، وتحت إشرافه تطور منتخب فنزويلا الذي يبقى حتى الآن المنتخب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي لم يشارك في كأس العالم، فبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا الأخيرة عندما خسر في يوليو الماضي أمام الأرجنتين.

ويأتي رحيل دوداميل قبل 3 أشهر من بدء التصفيات المونديالية و5 أشهر من نسخة جديدة لكوبا أمريكا مقررة في الارجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو.

المصدر: “أ ف ب”