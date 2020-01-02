عمان – رفعت الحكومة الأردنية، امس أسعار البنزين والديزل بنسب وصلت إلى 3.3 بالمئة على أن يدخل تنفيذها اعتبارا من منتصف الليلة حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وارتفع أسعار البنزين 90 أوكتان (الأكثر شعبية)، بنسبة 1.2 بالمئة إلى 785 فلسا (1.1 دولار) للتر الواحد، شامل الضرائب من 775 فلسا (1.09 دولارا) الشهر الحالي.

كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بنسبة 0.5 بالمئة، إلى 1.15 دينار لليتر(1.16 دولار) من 1.01 دينار (1.42 دولارا)، وارتفع سعر الديزل بنسبة 3.3 بالمئة إلى 615 فلسا لليتر(867.1 سنتا) من 595 فلسا(838.9 سنتا) الشهر الحالي.

فيما ثبتت الحكومة أسعار الكازعند 595 فلسا (83.3 سنتا).

وقالت الوزارة، إن الزيادة تأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ على أسعار المشتقات النفطية عالميا.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تطبق الحكومة الأردنية الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسا (522 سنتا) على لتر البنزين 90 أوكتان، و575 فلسا (810.7) سنتا على لتر بنزين 95، و165 فلسا (232.6 سنتا) على لتر الديزل والكاز.

وكانت المملكة، تطبق نسبة ضريبة متغيرة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.