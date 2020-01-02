مصر – أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن ناديه فور قيامه بطلب البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم (كهربا) فوجئ بوجود ناد آخر قام بالاستعلام عن اللاعب الجديد للفريق.

وقال عبد الحفيظ، عقب مباراة فريقه أمام مصر المقاصة بالدوري، والتي فاز بها “المارد الأحمر” الأربعاء، 2-0: “طلبنا البطاقة الدولية لكهربا أمس، ولكن فؤجئنا بأن أحد الأندية قام بعمل استعلام عن اللاعب وهو ما يتسبب في تأجيل قيد كهربا لمدة 15 يوما”.

وأضاف: “النادي الذي قام بالاستعلام عن كهربا حاول إدخال أوراق غير صحيحة عن اللاعب، ولكن اتحاد الكرة استدرك الأمر وقام بحل الأزمة والبطاقة ستصل ويتم قيد كهربا”.

وأكمل: “يجب أن يتم إجراء تحقيق في اتحاد الكرة، لمعرفة النادي الذي قام بالاستعلام عن اللاعب، خصوصا وأن لائحة الاتحاد الدولي تعاقب مثل هذه التصرفات، وفي حال لم يتم معرفة المتسبب سنلجأ إلى الاتحاد الدولي”.

واستطرد مدير الكرة بالأهلي: “اتحاد الكرة معرض لتوقيع عقوبات عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب الاستعلام الذي تم وضعه على السيستم”.

وسبق أن أعلن “النادي الأحمر” في منتصف ديسمبر الماضي عن ضم محمود عبد المنعم “كهربا” بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع أفيس البرتغالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية