ليبيا – عبّر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية عن إستغرابه من توجيه حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الشكر إلى دول عربية لموقفها فى اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ لبحث الأزمة فى ليبيا، وتجاهل مصر التى دعت للاجتماع.

وكتب حافظ الأربعاء خلال صفحته الرسمية على “تويتر”: “أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها فى اجتماع الجامعة أمس؟ ” .

أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟… الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 1, 2020

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية : ” الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر، والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأى تدخُل خارجى والداعم للمواقف المبدئية التى طرحناها”.

يشار إلى أن خارجية الوفاق وعلى لسان محمد سيالة قد وجهت الشكر إلى كل من قطر والسودان وحكومات أخرى على ضوء موقفها من مشروع القرار الذي قدمته مصر أمس لإجتماع جامعة الدول العربية حول ليبيا الذي انعقد على مستوى المندوبين .