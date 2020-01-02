الضرر الناتج عن فرك العينين أكثر مما تتصورون… هذا ما يحدث لنظركم

الضرر الناتج عن فرك العينين أكثر مما تتصورون… هذا ما يحدث لنظركم

فرنسا – هل تقومين بفرك عينيك بواسطة يديك غالباً؟ حان الوقت لتتوقفي عن فعل هذا لأنها عادة خطرة وتؤثر سلباً على صحتهما.

وفي هذا السياق نقل موقع Femme Actuelle الفرنسي عن الطبيب في مؤسسة روتشيلد داميان غاتينيل قوله لموقع Europe 1 إن هذه الحركة تبدو عادية في الظاهر لكنها قد تعود بنتائج وخيمة على النظر في الحقيقة.

وأضاف أن هذا يسبب مع مرور الوقت الإصابة بالتهاب وتشوه القرنية. وتابع: “يتراجع احتمال المعاناة من هذه المشكلة أو ينتفي تماماً في حال لم يتم القيام بفرك العينين”.

ولفت إلى أنه من الضروري تنبيه الأطفال إلى ضرورة عدم فعل ذلك. وتمكنت المؤسسة وبعد إخضاع عدد من الأشخاص للتصوير بالرنين المغناطيسي من إنجاز مقطع فيديو أظهر ما يحدث عند القيام بفرك العينين مع كشف الخلل الذي يسببه ذلك.

وكالات