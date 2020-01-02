ليبيا – قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن كل من يحمل قضية من قضايا الأمة أياً كان موقعه عليه أن يحرص عليها ويكون عادلاً بها، واصفاً قضية “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بأنها ظالمة وإجرامية وباطلة حسب تعبيره.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن تضييع القضية يعني ضياع الوطن والحق والعدل والدين والخلق بالإضافة للإقتصاد والأمن والمال.

وإستطرد حديثه:” الحرب ليست صدفة أن تتحالف دول اقليمية في خدمة مشروع صهيوني خبيث للقضاء على الدين والأمة وحريتها لذلك الحرب هي مقدسة وعلى كل من خرج وأخلص النية لله والحرص على الشهادة لانه يقاتل ملحدين ومجرمين”.

وعلق على الزيارة المرتقبة للوفد الأوروبي في هذا التوقيت مبيناً أن حكمة الوفاق والرئاسي تتحملان مسؤولية ذلك لأنها من البداية لم تقم بتشكيل تحالفات شرعية قانونية مع الدول الصديقة طوال فترة ما وصفه بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وقال:” الإتفاقية التركية خطوة إيجابية للدفاع عن الرئاسي وخطوة فعالة قوية لنصرة الجبهة جعلت الاعداء كالمجالس الأوروبية والأمريكان والروس وحلفائهم في البلاد العربية راضون عما يفعله المرتزقة والمصريين، والسبب في رضاهم هو ضعف موقفنا لأننا لم نتحرك بجدية ولم نقم بعمل فعال إيجابي يغير موازين المعركة، نحن نرحب بالوفد الاوروبي ولكن نقول لمن يريد أن يستقبلهم من رؤسائنا ومجالسنا في الدولة إياكم أن تعطوهم ما يدل على الضعف والخذلان بل عليكم أن تتخذوا الموقف الذي تطلبه دائماً المفاوضات ورفع السقف”.

وإعتبر أن الإتفاقية مع تركيا خطوة إيجابية وقانونية كما أنها تحالف مع دولة مسلمة صديقة ومشروعة، مطالباً حكومة الوفاق بالإفتخار بهذه الإتفاقية والتمسك بها.

وأضاف بشأن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي حول الفيديو الذي تم تداوله حول وجود مقاتلين سوريين يقاتلون مع حكومة الوفاق، أن البيان نفى صحة ذلك وأكد على أن الفيديو مزور ومفبرك حيث تم تصويره عام 2016 في سوريا، داعياً المواطنين إلى عدم تصديق كل ما يشاهدونه في ماوصفه بـ”الإعلام المعادي” حسب قوله.

كما أردف:” ليس هناك مقارنة بين ما يفعله حفتر بالتعاقد مع المرتزقة من كل مكان والملاحدة الروس النصارى والوثنيون نحن نقاتلهم كلهم هذا يختلف عندما تتحالف جهة شرعية بمقتضى القانون الدولي والامم المتحدة أن الحكومة الشرعية من حقها عقد وابرام الإتفاقيات ومن الجهة الشرعية التحالف مع تركيا مشروع ديانة لأنها بلد مسلم و التعاون بين المسلمين مشروع أما من الناحية القانونية مشروعه لأن من عقدها هي الحكومة الشرعية وليست حكومة البغاة والظلمة”.

الغرياني قال إن “حفتر ” ليس لديه الشرعية بل هو شخص منقلب عليها وباغي، معتبراً أنه ليس من حقه عقد تحالفات مع مسلمين أو غيرهم لذلك يجب قتله بأمر الله وفقاً لتعبيره.