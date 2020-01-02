السعودية – تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قلادة الخليفة الراشد، أبي بكر الصديق، من الطبقة الأولى، والمقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن الهدية قدمت للملك سلمان “تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019”.

وأوضحت أن الملك سلمان تسلم القلادة خلال استقباله، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، صالح بن حمد التويجري، حيث أعرب العاهل السعودي عن شكره وتقديره للجميع، مقدرا دور المنظمة في العمل الإنساني.

من جانبها، أشارت صحيفة “سبق” السعودية إلى أن “قلادة أبي بكر الصديق” تعتبر من أرفع الأوسمة المقدمة للشخصيات البارزة في مجال العمل الإنساني في العالم العربي.

واعتبرت “سبق” أن هذه القلادة تحمل رمزية مهمة، حيث تمنح تكريما لتوصية أبي بكر الصديق (573 – 634) جيوشه بمراعاة العمل الإنساني أثناء معاركهم مع الأعداء.

وحصل على تلك القلادة عدد من الملوك والزعماء والرؤساء ومنهم العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: واس + سبق