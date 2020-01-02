الولايات المتحدة – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور الطالبة الروسية ناتاليا ميرسكيك (19 سنة)، بعد اكتشاف الشبه الكبير بينها وبين المغنية الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز.

ونقلت صحيفة “ذي صن” عن ميرسكيك قولها إن العديد من الأشخاص يستوقفونها لدى تجولها في الشوارع بهدف أخذ صورة معها، ظنا منهم أنها المغنية الأمريكية التي تفوقها في العمر بأكثر من 30 سنة.

وقالت ميرسكيك في هذا الشأن: “ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ 20 بعد. لكنها جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها، لذا أعتبر ذلك إطراء”.

وأضافت الفتاة التي تعمل في مجال عرض الأزياء قائلة: “قال لي أحدهم لأول مرة إنني أشبهها، كنت في الـ 14 من عمري، ولم أكن أعرف حقا من هي. لكن حين بدأت في أداء بعض عروض الأزياء، عرضت فنانة المكياج أن تجعل شعري ومساحيقي مثلها، ولم أصدق كم كنا متشابهتين”.

وتابعت مؤكدة أن كافة الوكلاء وفناني المكياج ينادونها حاليا بجينيفر لوبيز فحسب، “وبعضهم لا يعرف على الأرجح اسمي الحقيقي”.

المصدر: “ذي صن”