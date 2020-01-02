مصر – لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعي حسابها على “فايسبوك” بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.
وأحدثت ضجة بتعليقها عليها حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا قردي. شكلك كفتة باللبن” ليرد عليها: “شكلي متسول”.
وأثار ذلك اهتمام والدة الفنان ليلى العطار التي علقت: “ده حبيبي” قبل أن تجيب الزاهد: “ما اختلفناش بس هو في الصورة كفتة” لترد الوالدة مجدداً ممازحة: “بنت” ثم “برضه حبيبك”.
كذلك تفاعلت الممثلة مع صورة نشرها فهمي على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “جامد أويأنا الحمدلله أحلىحاجةفي الدنياالغرور”.
ولفتت هنا الأنظار بتعليقها: “حموت”، علماً أن الصورة حققت أكثر من 165 ألف مشاهدة.
وسائل اعلام مصرية + فيس بوك