بالصورة – كيف ردت والدة أحمد فهمي على تشبيه هنا الزاهد له بالقرد؟

بالصورة – كيف ردت والدة أحمد فهمي على تشبيه هنا الزاهد له بالقرد؟

مصر – لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعي حسابها على “فايسبوك” بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وأحدثت ضجة بتعليقها عليها حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا قردي. شكلك كفتة باللبن” ليرد عليها: “شكلي متسول”.

وأثار ذلك اهتمام والدة الفنان ليلى العطار التي علقت: “ده حبيبي” قبل أن تجيب الزاهد: “ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة” لترد الوالدة مجدداً ممازحة: “بنت” ثم “برضه حبيبك”.

كذلك تفاعلت الممثلة مع صورة نشرها فهمي على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “جامد أويأنا الحمدلله أحلىحاجةفي الدنياالغرور”.

ولفتت هنا الأنظار بتعليقها: “حموت”، علماً أن الصورة حققت أكثر من 165 ألف مشاهدة.

وسائل اعلام مصرية + فيس بوك