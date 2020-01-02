انجلترا – أعلنت “بتروفاك” البريطانية، امس توقيع عقد جديد مع شركة تنمية نفط عمان (حكومية)، لتنفيذ أعمال إضافية ضمن تطوير حقل “مبروك” النفطي بقيمة 130 مليون دولار.

وقالت بتروفاك في بيان، إن توقيع العقد الجديد يأتي بموجب اتفاقية إطارية مدتها 10 سنوات موقعة في 2017 مع شركة تنمية نفط عمان.

وأفادت بأن العقد يتضمن تقديم خدمات هندسة وإدارة المشتريات والتشييد لمشروع تطوير شمال شرق “مبروك” في عُمان.

وحسب البيان، سيجري تنفيذ التطوير الكامل لحقل مبروك الشمالي الشرقي على مراحل.

ويتضمن نطاق المشروع الذي تبلغ مدته 34 شهرًا تطوير 16 بئرًا منتجة للغاز وتصدير الإنتاج إلى محطة معالجة سيح رول المركزية.

وتعمل شركة بتروفاك (ومقرها لندن) والتى تأسست قبل 35 عاما، في مجال توفير الخدمات لإنتاج النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.

ولدى الشركة الإيطالية 31 مكتبا وحوالي 14 ألف موظف حول العالم، تضم أكثر من 80 جنسية.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4 بالمئة في 2018، مقابل انكماش قدره 0.9 بالمئة في 2017.

الأناضول