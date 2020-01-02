بعد أيام من عرضه.. هاشتاغ سيء عن فيلم “الفلوس” يشعل المواقع

بعد أيام من عرضه.. هاشتاغ سيء عن فيلم “الفلوس” يشعل المواقع

مصر – رغم تصدر فيلم “الفلوس” لتامر حسني قائمة الأكثر بحثًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وإشادة الكثيرين بمستوى الفيلم مؤكدين أنه فيلم رائع.

إلا أنه تم تدشين هاشتاغ على تويتر بعنوان #الفلوس_فيلم_فاشل، وهو الهاشتاج الذي دشنه كثير من رواد مواقع التواصل ممن لم يعجبهم الفيلم ووصفوه بالسيّئ.

وتسبب الهاشتاغ في إشعال حرب إلكترونية حول فيلم “الفلوس” بعيدة عن شباك التذاكر، بسبب الخلاف في الرأي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أرجعها الكثيرون إلى صراع شركات الإنتاج والتوزيع.

يذكر أن فيلم “الفلوس” تدور أحداثه حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد.

وسائل اعلام مصرية