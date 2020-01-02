واشنطن – أرجأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس زيارة لأوكرانيا حتى يتسنى له التركيز على الوضع في العراق بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الأمريكية في بغداد.

وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بومبيو أرجأ رحلة خارجية كانت ستشمل أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.

وأضافت أن التأجيل جاء لوجود حاجة لبقاء الوزير في واشنطن لمواصلة متابعة الوضع في العراق وضمان أمن الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وكان بومبيو قد أبلغ مساء الثلاثاء، شبكة “فوكس نيوز”، أن رحلة أوكرانيا ما زالت قائمة.

ويوم الثلاثاء، تظاهر المئات من مؤيدي “الحشد الشعبي” بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد واقتحموا محيطها ورشقوا المبنى بالحجارة، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات “الحشد” قبل يومين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وجاء ذلك بعد يومين من مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، أسفر أيضا عن إصابة عسكريين عراقيين وأمريكيين، وأكد مسؤولون في الولايات المتحدة أن الهجوم نفذ بـ 30 صاروخا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم، علما أن المتظاهرين انسحبوا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت واشنطن قوات إضافية وهددت بالانتقام من طهران.

المصدر: RT + وكالات